TÜRK-İŞ şubat ayına ait açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ, aylık araştırmasını paylaştı ve buna göre dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 16 bin 257 TL oldu.

AA

TÜRK-İŞ, Ocak 2024 tarihine ait, açlık ve yoksulluk sınırı ile birlikte bekar bir kişinin geçinme araştırmasına ait bilgi verdi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257,18 TL’ye çıktı.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olan yoksulluk sınırı da belirlendi.

Yoksulluk sınırı 52 bin 954,98 TL

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 52 bin 954,98 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 21 bin 189 TL oldu.

Mutfak enflasyonu

Mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 8,03, on iki aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama yüzde 77,20 olarak hesaplandı.

“Mutfak enflasyonu”nun detayları:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,03 oranında gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayı itibarıyla artış oranı yüzde 12,64 oldu.

Son on iki ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

Yıllık ortalama artış yüzde 77,20 olarak gerçekleşti.

Çarşı-pazar-market fiyatları

Süt, yoğurt, peynir grubunda:

Süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında gerçekleşen artış ortalama olarak sütte 4,50 TL, peynirde 31,50 TL ve yoğurtta ise 6,50 TL olarak hesaplandı.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller

Et fiyatlarında bu ay en yüksek artış, yüzde 31 oranında kuzu kuşbaşı fiyatında tespit edildi. Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 15 olarak hesaplandı. Balık ürünlerinde mezgit fiyatında kısmi bir düşüş, hamsi fiyatında da artış gözlemlendi.

Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı. Tavuk kilogram fiyatı ortalama olarak 83 TL’den marketlerde yerini aldı

Kuru baklagiller grubunda nohut, fasulye ve mercimek fiyatlarında artış tespit edildi. Geçen ay kilogram fiyatı ortalama 86 TL olan yeşil mercimek, bu ay 98 TL’den marketlerdeki raflarda yer aldı.

Taze sebze-meyve grubu:

Mutfak harcamalarını bu ay rahatlatan taze meyve ve sebze harcama grubu oldu. Mevsim ürünlerinin fiyatlarının sabit kalması ve bazı ürünlerde gerçekleşen bir miktar düşüş ağır geçim şartlarına bir miktar katkıda bulundu.

Pırasa, ıspanak gibi yeşil yapraklı mevsim sebzelerinin ve lahananın fiyatında bir değişiklik tespit edilmezken, patates ve kuru soğan gibi mutfağın vazgeçilmezi kabul edilen ürünlerde fiyatlar sabit kaldı ama patatesin kilogram fiyatı da -bazı marketlerde indirim yapılmasına rağmen- 20 TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Meyve fiyatlarında muz dışında diğer ürünlerin fiyatı sabit kaldı. Kış aylarında en çok tercih edilen ve pazar tezgâhlarında yaygın olarak görülen portakal ve mandalina fiyatlarında kısmi bir düşüş olduğu tespit edildi.

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dahil değil) kg fiyatı 32,44 TL, ortalama meyve kg fiyatı 32,61 TL oldu. Hesaplamada -bu ay- 26’sı sebze ve 11’i meyve olmak üzere toplam 37 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kg fiyatı 32,49 TL olarak tespit edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünleri:

Bu ay ekmek fiyatı değişmedi. Tahıllar grubunda makarna dışında bu ayda sınırlı seviyede artış yaşandı. Pirinç, un, bulgur, irmik fiyatlarında ortalama olarak kilogramda 1 TL’lik artış hesaplandı.

Yaklaşan ramazan ayı dikkate alınarak pide fiyatı da 250 gramı 15 TL olarak tespit edildi. Böylece kilogram olarak pidenin fiyatındaki artış, bir önceki Ramazan ayına göre yüzde 80 oranında oldu.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta:

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta tüm ürünlerin fiyatında artış tespit edildi. Geçen ay kilogram fiyatı 330 TL olan zeytinyağı bu ay 338 TL’den, geçen ay kilogramı 369 TL olan tereyağı da bu ay ortalama 435 TL’den market raflarında yer aldı. Aynı şekilde zeytin fiyatları da arttı. Siyah zeytin ortalama 245 TL, yeşil zeytin ortalama 208 TL’den satılır oldu.

Geçen ay ortalama 339 TL olan yağlı tohumlar ise (ceviz, fındık, yer fıstığı ve ay çekirdeği) kilogram fiyatı 53 TL’lik artışla ortalama 392 TL’den satılmaktadır.

Son grup içinde yer alan diğer gıda maddeleri:

Bu grupta ise baharatlar ortalama 573 TL’den (kimyon, nane, karabiber vb.) ve çay ise ortalama 140 TL fiyatıyla raflarda yer aldı.

Şeker, tuz ıhlamur fiyatı bu ay değişmedi. Salça fiyatında ise 60 kuruşluk bir azalma tespit edildi.

Balın kilogram fiyatı 295 TL’den 322 TL’ye yükseldi.

Aynı şekilde pekmez ve reçelin kilogram fiyatlarında ortalama olarak 15 TL’lik artış tespit edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)