Haber Merkezi

Toplu sözleşme görüşmeleri, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 yıllarını kapsayan ücret zammı ve yeni çalışma şartlarını belirleyecek.

"2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmeleri kapsamında işçi ve işveren tarafının katılımıyla beşinci toplantı yapıldı.

Gelinen aşamada gözler, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) vereceği ilk teklife çevrilmişti.

KAMU İŞÇİ ÜCRETLERİNE İLK ZAM TEKLİFİ

TÜHİS ilk teklifini iletti.

Yapılan teklifte 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 16; ikinci 6 ayda ise yüzde 8 zam teklif edildi. 2026 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 teklif edildi.

TÜRK-İŞ AÇIKLAMA YAPTI

Toplantı sonrasında TÜİK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın açıklamaları şöyle oldu:

Teklif birinci yıl birinci 6 ay için yüzde 16, birinci yıl ikinci 6 ay yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da diğer ücretlerin artışına göre verilen bir teklif.

İKİNCİ TEKLİF BEKLENİYOR

Biz ikinci teklifin verilmesini bekleyeceğiz. Verilen teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Ara buluculuk süreci var ondan sonra grev süreci var. Çalışma Bakanı'na sesleniyorum en kısa sürede bize ikinci teklifi sunmanız lazım. Bunu kabul edemeyiz. Aksi halde yasal haklarımızı kullanacağımızı da buradan belirtiyorum. Bu kadar belirsiz, zor bir dönem geçirdiğimizi hiç görmedim. Her şeyi enflasyona bağlıyorlar. Enflasyonun sebebini de işçi ve memur maaşlarına bağlamak doğru değil. Enflasyonu bu ücretlere bağlamanın doğru olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ KİMİ İLGİLENDİRİYOR

Sözleşmede alınacak kararlar; karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsıyor.

GÜNLÜK EN AZ 1.800 LİRA TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1800 liraya yükseltilmesi, artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edilmişti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu.

Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı, daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs’ta bir araya gelmiş ancak bu toplantılarda TÜHİS tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.

Bugünkü toplantıda ise kamu tarafı ilk teklifi verdi.