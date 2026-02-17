TÜİK: Trafiğe ocakta 144 bin 620 aracın kaydı yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Türkiye'de trafikte kaç araç var?" sorusunu cevabını verdi.

TÜİK, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,73 azalarak 144 bin 620'ye geriledi.

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 5,17 artarak 3 bin 770'ten 3 bin 965'e çıktı.

Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 140 bin 655 artış kaydetti.

TRAFİĞE YENİ KAYIT OLAN TAŞITLARIN TÜR VE ORANLARI

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre ise yüzde 41,7 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı; bir önceki aya göre kamyonda yüzde 59, otobüste yüzde 36,4, minibüste yüzde 34 artarken traktörde yüzde 62,6, motosiklette yüzde 53,7, otomobilde yüzde 44,9, kamyonette yüzde 17 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,2 geriledi.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI OCAK SONU İTİBARIYLA 33 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,27 artarak 31 milyon 463 bin 242'den 33 milyon 751 bin 673'e yükseldi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 827 bin 673 taşıtın yüzde 70,3'ü otomobil, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 6,8'i motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,9'unun Renault, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 7,8'inin Peugeot, yüzde 7'sinin Fiat, yüzde 6,4'ünün Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Citroen, yüzde 6'sının Opel, yüzde 5,8'inin Hyundai, yüzde 5,6'sının Togg, yüzde 4,6'sının BYD, yüzde 3,1'inin Chery, yüzde 2,7'sinin Ford, yüzde 2,7'sinin Nissan, yüzde 2,6'sının Skoda, yüzde 1,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 1,7'sinin BMW, yüzde 1,6'sının Volvo, yüzde 1,4'ünün Audi, yüzde 1,1'inin Kia, yüzde 0,9'unun Jaecoo ve yüzde 6,6'sının diğer markalar olduğu tespit edildi.

YAKIT DURUMLARI

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 otomobilin yüzde 42,8'inin benzinli, yüzde 28,6'sının hibrit, yüzde 18,9'unun elektrikli, yüzde 9,4'ünün dizel ve yüzde 0,3'ünün LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 otomobilin yüzde 32,5'inin dizel, yüzde 31'inin benzinli, yüzde 30'unun LPG, yüzde 4,1'inin hibrit ve yüzde 2,2'sinin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

MOTOR SİLİNDİR HACİMLERİ

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,1'i 1300 ve altı, yüzde 14,2'si 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 10,8'i 1301-1400, yüzde 8,1'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,3'ü gri, yüzde 27,5'i beyaz, yüzde 10,2'si mavi, yüzde 10,1'i siyah, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 2,9'u kırmızı, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si sarı araçlardan oluştu.