TÜİK, Türkiye'nin ekonomide büyüme verilerini açıkladı TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının 2. çeyreğinde 3,8 büyüdü. Bu veri ilk çeyrekte yüzde 3,9 olmuştu.

AA

Türkiye istikrarlı büyümesine seçim sonrasında da devam ediyor.

Yeni kabine ve yeni ekonomi kadrosuyla birlikte devam eden sürece ilişkin ilk veriler geldi.

Türkiye ekonomisi 3.8 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin ekonomide büyüme verilerini duyurdu.

Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılının ikinci çeyreğinde 3,8 büyümeye ulaştı.

Piyasa beklentisi tuttu

TÜİK rakamları, piyasanın beklentileri çerçevesinde oldu.

Yapılan anketlerde ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 büyüme öngörüyordu.

Bir önceki çeyrekte 3.9 büyüme

2023 yılının birinci çeyreğinde büyüme rakamı yüzde 3,9 olmuştu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.

TÜİK'in 2023 ikinci çeyrek verilerine göre GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 arttı. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,0 arttı.

Tüketim harcamaları arttı

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.