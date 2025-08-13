TÜİK, Türkiye'nin en zengin 20 şehrini sıraladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından “İstatistiklerle Türkiye" ilk kez 2006 yılında yayımlandı.

Bu yayında; nüfus ve göç, demografi, yaşam memnuniyeti, sağlık ve sosyal koruma, sosyal güvenlik, eğitim ve kültür, turizm, adalet, seçim, işgücü, gelir ve yaşam koşulları, tüketim harcamaları, tarım, çevre, enerji, ulaştırma ve haberleşme, iş istatistikleri, iş gücü girdi göstergeleri, bilim ve teknoloji, dış ticaret, fiyat ve enflasyon, güven endeksleri, ulusal hesaplar, para ve banka, maliye konularına ilişkin bilgiler çoğunlukla üç yıllık zaman serisi kapsamında tablolar halinde verilmiş, grafik ve resimlerle zenginleştirilerek aktarılıyor.

ZANGİN İLLER SIRALAMASINDA İLK 20

Verilere göre 2023 yılında kişi başına gayrisafi yurt içi hasılaya göre Türkiye’nin en zengin 20 ili (cari fiyatlarla, TL) şöyle:

1- İstanbul

2- Tekirdağ

3- Edirne

4- Kırklareli

5- Balıkesir

6- Çanakkale

7- İzmir

8- Aydın

9- Denizli

10- Muğla

11- Manisa

12- Afyonkarahisar

13- Kütahya

14- Uşak

15- Bursa

16- Eskişehir

17- Bilecik

18- Kocaeli

19- Sakarya

20- Düzce