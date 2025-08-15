TÜİK'ten yeni istatistik! 18 Ağustos'ta yayımlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez üretilen "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini paylaşacağını duyurdu.

Bu araştırmada hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsü birlikte ele alınacak.

TÜİK'in "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenine ilişkin yapılan açıklamada, sosyoekonomik seviye haber bülteninin hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandığı belirtildi.

GELİR VE EĞİTİM SEVİYESİ İLE MESLEK BİLGİLERİ DERLENDİ

Bu seviyenin hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu çalışma kapsamında idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplanmıştır.

Sonuçlar il ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sosyoekonomik seviye sonuçları, 18 Ağustos saat 10.00'da ilk kez resmi istatistik olarak yayımlanacak.