Tüketici dernekleri 'karekod uygulaması'ndan memnun

Fahiş fiyatın önüne geçmek, vatandaşa sağlıklı gıda sunmak için yine teknolojinin desteği ile yeni bir sistem uygulamaya alındı.

Tüketici dernekleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl başlatılan "karekod uygulaması"nın dün itibarıyla zorunlu hale getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", dün itibarıyla satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu hale geldi.

DERNEKLER DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Tüketici derneklerinin yetkilileri, kararı memnuniyetle karşılarken, uygulamanın devamı için denetimlerin sıkılaşması gerektiğini bildirdi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak tüketicinin korunması adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

TÜKETİCİ UYGULAMAYI KULLANARAK KENDİSİNİ KORUYACAK

Uygulamayla birlikte tüketicinin gıdayla ilgili denetim geçmişi ve gıdanın kaynağıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğini belirten Deniz, şunları ifade etti:

Tarım Bakanlığı son dönemde gıda konusunda sahtecilik, taklit ve tağşiş yapan firmaları da firma ismi belirterek açıklıyordu, bu da onun devamı niteliğinde, daha da zenginleştirici bir adım. Tüketici dernekleri olarak her zaman şunu söylüyoruz; tüketiciyi koruyacak olan ne Tüketici Yasası ne Ticaret Bakanlığı ne de Tarım Bakanlığı'dır. Tüketiciyi koruyacak ilk önce kendisidir. Dolayısıyla tüketicilerin hepimizin elinde olan bu akıllı telefonlarla hem fiyat hem de gıda geçmişiyle ilgili sorgulamaları mutlaka yapmalarında yarar var. Bakanlığın bu uygulaması tüketiciler için çok önemli bir imkan. Bakanlığı, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Biz de uygulamanın takipçisi olacağız.

"ÖNEMLİ OLAN, DÜZENLEMENİN UYGULANABİLİR OLMASI"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de uygulamanın zorunlu hale getirilmesinin sektör ve tüketiciler için olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi, düzenlemenin uygulanabilirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

UYGULAMANIN GETİRİLERİ

Karekod uygulamasının getirilerine işaret eden Küçük, şunları söyledi:

Uygulama, vatandaşların gerek gıda ürünü satışı yapan işletmelerin gerekse lokanta, restoran gibi gıda hizmeti sunan işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ne sıklıkla denetlendiği, o işletmede satılan ürünlerin veya verilen hizmetlerin gıda güvenliği açısından uygun olup olmadığına ilişkin bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Vatandaşlar, söz konusu işletmenin standartlara uygun hizmet verip vermediğine erişebilecek.

"TARIM CEBİMDE UYGULAMASINI TELEFONLARA İNDİRİN"