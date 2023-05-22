Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ayına ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.

Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1 oldu.

Tüketici güveni arttı

Güven endeksindeki artış, atmosferine rağmen tüketicilerin piyasalara olan güveninin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu
Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu