Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.
Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1 oldu.
Tüketici güveni arttı
Güven endeksindeki artış, seçim atmosferine rağmen tüketicilerin piyasalara olan güveninin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.