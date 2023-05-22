Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu Türkiye, mayıs tüketici güven endeksi açıklandı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında yüzde 4 artışla 91,1 olarak belirlendi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.

Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1 oldu.

Tüketici güveni arttı

Güven endeksindeki artış, seçim atmosferine rağmen tüketicilerin piyasalara olan güveninin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.