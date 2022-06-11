Tüketici kredilerine yeni düzenleme getirildi

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) artışına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre tüketici kredilerine uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nde artış yapıldı.

Yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı

Kararla birlikte tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan arttıracak.

Enflasyonu düşürme hamlesi

Yürürlüğe giren bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonu düşürmeye yönelik başlattığı tedbirlerden biri olarak değerlendirildi.



