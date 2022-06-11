Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
506.442
-1.71%
BTXN Coin
10.20
-9.33%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C
    Tüketici kredilerine yeni düzenleme getirildi

    Tüketici kredilerine yeni düzenleme getirildi

    Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) artışına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 04:21
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 04:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre tüketici kredilerine uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nde artış yapıldı.

    Yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı

    Kararla birlikte tüketici kredilerinde yüzde 5 olan banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

    Karar, kredi maliyetlerini faiz oranlarında değişiklik olmasa bile 1,3 puan arttıracak.

    Enflasyonu düşürme hamlesi

    Yürürlüğe giren bu karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonu düşürmeye yönelik başlattığı tedbirlerden biri olarak değerlendirildi.

    Tüketici kredilerine yeni düzenleme getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
    3. Sayfa

    Tekirdağ ve İstanbul'da 6 şahıs, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

    Sağlıklı güneşlenme için 10 ipucu
    Sağlık

    Sağlıklı güneşlenme için 10 ipucu

    Görüş Bildir