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    Tüketiciler Birliği: 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alınabilir

    Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 1, 5, 10 kuruş para üstünü ‘bozuk yok’ gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini, 10 bin lira tazminat alınabileceğini söyledi.
    • 04.06.2022 - 11:05
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    Tüketiciler Birliği: 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alınabilir

    Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, çarşı, mağaza ve market ürünlerinin etiketlerinde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmanın sık sık kullanıldığını söyledi.

    Alışveriş sonrası kasada genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, zaman zaman müşterilerin de 'Ne olacak 1 kuruştan' düşüncesiyle çok önemsemediğini dile getirdi.

    '1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı var'

    Gündüz, “99 kuruş” gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi.

    Para üstü ödenmeyen 1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı olduğuna dikkati çeken Gündüz, tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yaptı.

    Tüketiciler Birliği: 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alınabilir #1

    10 bin liraya varan tazminatlar ödeyebilirler

    Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi.

    DHA’ya konuşan Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini de dile getirdi.

    Tüketiciler Birliği: 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alınabilir #2

    “Kanun ihlalidir”

    Küsuratlı fiyatlandırmanın aldatıcı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, şunları söyledi:

    “Alışveriş merkezi ya da mağazada 17.95 lira, 1999 lira 75 kuruş gibi rakamlar çıkıyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya, aldatmacaya yönelik harekettir. Ayrıca kanun ihlalidir. Paranın üzeri verilmeyecek şekilde etikete yansıtılması, ürün fiyatının ucuz olduğu algısı oluşturuyor. Tüketici para üzerini ya da ürünün iadesini istediğinde verilmemesi halinde şikayet edebilir.”

    Tüketiciler Birliği: 1 kuruştan 10 bin lira tazminat alınabilir #3


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