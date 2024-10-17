Tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon alanlara 3,2 milyar TL ceza

İHA

Ticaret Bakanlığı, tüketici aleyhine piyasa dengelerini bozan kişi, kuruluş ve uygulamalara geçit vermiyor

Son olarak da Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil ettiği belirlenen finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon TL ceza uygulandı.

CEZA FİNANS KURULUŞLARINA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

TOPLAM 3 MİLYAR 184 MİLYON 471 BİN 852 TL CEZA KESİLDİ

Bu bağlamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"