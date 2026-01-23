Tüketiciyi yanıltan tanıtımlara 242 milyon lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüketicilerin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılması suç kapsamında.

Ticaret Bakanlığı’a bağlı Reklam Kurulu, aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları mercek altına alıyor.

Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu, resen incelemeler yürütüyor.

GEÇEN YIL 27 BİN 787 DOSYA İNCELENDİ

Kurul, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere farklı sektörlerle ilgili toplam 27 bin 787 dosya inceledi.

Söz konusu başvurulardan, 1.620 dosya esastan karar bağlanırken 26 bin 164 dosya hakkında ise incelemeye alınması kararı verildi. Dosyaların 974'ü hakkında durdurma cezası, 7'si hakkında tedbiren durdurma kararı ve 111 dosya hakkında da erişim engeli kararı verildi.

242 MİLYON LİRA CEZA

Geçen yıl ilgililer hakkında toplam 242 milyon 230 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.

TÜKETİCİLERE "SATICI HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİ İNCELEYİN" TAVSİYESİ

- Alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön araştırma yapın. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığı incelenmeli.

- Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının kıyaslanması da tavsiye ediliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

İnternetten alışverişlerde, sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.