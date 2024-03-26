Tüm zamanların en yüksek rakamı! Kakaonun ton fiyatı 10 bin doları aştı Kakaonun fiyatı artmaya devam ederken, bugün New York Ticaret Borsası'nda ton fiyatı, küresel arzdaki azalışın etkisiyle 10 bin doların üzerine çıktı.

AA

İklim değişiklikleri ve ağaçların zarar görmesi ile birlikte kakao üreticisi zor günlerden geçilyor.

Kakao fiyatları arz problemleri nedeni ile artmaya devam ediyor.

Çikolata üreticileri yükselen kakao fiyatlarını tüketiciye zam olarak yansıtıyor.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Büyük kakao fabrikaları üretimi kıstı veya durdurdu

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

Fildişi Sahili'nde hasat azaldı

En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

Nijerya ve Gana'da verim düştü

Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde.

Ara hasat, nisan ayında

Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)