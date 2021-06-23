Tunceli'ye 'tarım ve hayvancılıkta yeni destek' müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Tunceli'deki tüm kırsal kalkınma yatırım projelerini kabul edeceklerinin müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tunceli'deki temaslarının ardından tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek kente yapılacak olan katkıları detaylandırdı.

TUNCELİ'YE FARKLI BİR AYRICALIK TANINDI

Tunceli'ye de 81 ile yaptıkları işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldiklerini ve kenti önemsediklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

5 YENİ PROJE BAŞLATILIYOR

"Tunceli'nin en önemli taleplerinden bir tanesi, afet konutları kapsamında bakanlığımızdan talep edilen yerdi. Bunu da Sayın Valimizle yapılan toplantı sonucu afet konutları için bu yerin tahsisine karar vermiş bulunmaktayız. Bitkisel üretimi burada geliştirmek son derece önemli ve 5 yeni proje başlatıyoruz. 5 bin 600 dekar alanda fasulye ve nohut ekilişi, 10 bin dekar alanda buğday ekilişi, 6 dekar alanda yonca, korunga ve yulaf ekilişi ve kaba yem üretimi yani aslında bitkisel üretimin toplamında geliştirilmesi için ne gerekiyorsa bunların hepsini de uzun uzadıya konuştuk. 45 bin dekar alanda da mera ıslah projesi yapacağız."

"TÜM KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROJELERİNİ KABUL EDECEĞİZ"

Mera ıslahı alanında kente 2 milyon 500 bin liralık bir kaynak ayırdıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kırsal kalkınma yatırımları destekleri, 13. etap yatırımları kapsamında da 15 milyon 200 bin lira Tunceli'ye ayırdık. Tüm Tuncelililere sesleniyorum, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme kapsamında bize ne proje verirlerse bu projelerin eksiği olmadığı sürece ki biz bunlara da yardımcı oluruz. Tüm projeleri kabul edeceğiz. Bunların da bütçelerini özel ayırdık, bir kenarda duruyor. Yine 2 milyon lira kaynak ile proje hayata geçireceğiz. Ceviz, badem bahçelerinin kurulması, 10 tane bal ormanı kurulması, yine yem bezelyesi ekilişleri, 630 dekar alanda ve yaylalarımızda yaylacılık merkezlerinin oluşturulması ile bu yaylalar ve meralardaki yolların konusunda bunların svatlarının yapılması ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda ilimize destek olacağız."

15 MİLYAR EK GELİR PLANLANIYOR

Hayvancılık alanında da desteklerinin süreceğini vurgulayan Pakdemirli, Çemişgezek ilçesinde de Menengiçlere Antep Fıstığı Aşılama Projesi'nin devam edeceğini anlattı.

Bu konuda Tunceli ekonomisine 15 milyon lira ek gelir sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, şunları paylaştı:

"Çiftçilerimize 100 süt sağım makinesini yine 25 süt soğutma tankını dağıtıyor olacağız. Her yerde olduğu gibi hayvancılık alanında da Tunceli'mize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bedava suni tohumlama hizmetimiz başlıyor. Düve alım desteği için yine 45 üreticimize 1 milyon 500 bin lira civarında bir hibe vereceğiz. Tunceli'de Akkaraman koyununu soy kütüğü kapsamına dahil ediyoruz. Anaçlara 100, koç ve teke olanlara da 500 lira destek vereceğiz. Arı üreticilerimizin alet ve ekipman alımına hibe veriyoruz. Köy içi kılcal sulamalarına da destek olacağız. En azından önümüzdeki sene içinde bu işin bütçesini bu seneden tahsis edip sene sonuna yakın il özel idaremizin bütçesine devrederek, önemli bir mesafe almayı hedefledik."





580 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Pakdemirli, hayvancılık hibeleriyle kente destek olmayı hedeflediklerini dile getirerek, ormancılık alanında da 580 bin fidanı bu yıl kentte toprakla buluşturacaklarını bildirdi.