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    Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolar yatırım yapacak

    Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
    • AA
    • 24.11.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 11:19
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    Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolar yatırım yapacak

    Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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