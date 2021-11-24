- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolar yatırım yapacak
Tüpraş, 2050'ye kadar 10 milyar dolar yatırım yapacak
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
- AA
- 24.11.2021 - 11:13
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:19
Tüpraş, Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında, 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR..