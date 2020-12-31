TÜRİB'de işlem yapabilmeye ilişkin süre uzatıldı

Gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda işlem yapabilmelerine ilişkin sürenin 2 yıl uzatılması kararı paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER

Buna göre, elektronik ürün senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli sözleşmelerin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) yapılan muamelelerle ilgili emirler 31 Aralık 2022'ye kadar doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek.

Bu süre zarfında borsadaki işlemlere aracılık edecek borsa aracı kurumlarının kurulum, bilişim ve teminatlandırma altyapılarının tamamlanması sağlanacak.