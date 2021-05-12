Turizm sektörüne yeni destek

Hazine arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacakları ödemeler erteleniyor.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, sadece insan sağlığı değil ekonomileri de tehdit ediyor.

Ülkeler ekonomik krizin eşiğine gelirken, birçok sektör de ciddi kayıplar yaşanıyor.

Bunların başında ise turizm sektörü geliyor. Koronavirüsün başlangıç yılı olan 2020, küresel turizm tarihinin en kötü yılı oldu.

Bu nedenle, Türkiye'de sağlık çalışanları ve polislerin ardından turizm çalışanlarına da aşı uygulaması hayata geçirildi.

HAZİNE ARAZİSİNDEKİ TESİSLERE ÖDEME ERTELEMESİ

Salgının olumsuz etkilediği turizm sektörüne yönelik bir destek düzenlemesi daha hazırlanıyor.

Hazine arazisi üstüne kurulan turizm tesislerinin 2021 yılında kamuya yapacağı 1 milyar 125 milyon lira tutarındaki ödeme, erteleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ertelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.