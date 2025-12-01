Turizmciler iddialı: Lüks turizmde Türkiye sahneye çıkarsa Avrupa’nın lideri olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve Türk-Alman turizm uzmanı Hüseyin Baraner, yaptığı açıklamada küresel lüks turizm pazarında yaşanan hızlı dönüşümü değerlendirerek yalnızca pazarların el değiştirmediğini, lüks turizmin temel ruhunu değiştiren bir çağ kırılması yaşandığını söyledi.

Lüks tüketicisinin beklentilerinin, harcama davranışlarının ve yaşam anlayışının köklü biçimde değiştiğini vurgulayan Baraner, bu dönüşümün dünya turizminde ürün geliştirme modellerini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Baraner, Türkiye’nin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın son yıllarda attığı kalıcı adımlarla bu dönüşümde güçlenen bir konuma geldiğini ifade etti.

"MODERN DESTİNASYON HİKAYESİ TAMAMLANDIĞINDA TÜRKİYE, RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK AVRUPA’NIN LİDERİ OLUR"

Türkiye’nin otelleri, gastronomisi, wellness kapasitesi, doğası, tarihi ve hizmet kültürü dünya ölçeğinde olağanüstü seviyede olduğunu söyleyen Baraner, eksiksiz bir premium zincir, yıllık zirve ve modern bir destinasyon hikayesinin tamamlanması halinde Türkiye’nin rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın lideri olacağını ifade etti.

50 YAŞ ÜSTÜ GRUPLAR

Baraner'in açıklamasından öne çıkanlar:

- Almanya’da 50 yaş üstü grubun yıllık tatil ve kişisel bakım hacmi 82 milyar euroya ulaştı.

- Batı Avrupa’da düşük maliyetli ucuz tatil anlayışının neredeyse tamamen sona erdi.

- Avrupalı lüks acenteler Türkiye’ye açıkça şunu söylüyor: "Bize kurumsal bir lüks destinasyon hikayesi verin. Biz Türkiye’yi sunmak, satmak ve para kazanmak istiyoruz."

TÜRKİYE’DE 200’ÜN ÜZERİNDE ULTRA LÜKS TESİS VAR

Türkiye’de 200’ün üzerinde ultra lüks tesis bulunduğunu, Belek’in premium kapasitesinin Dubai ve Mauritius toplamından daha büyük olduğunu aktaran Baraner, Bodrum-Göcek hattının Akdeniz’in en güçlü üç yacht ve villa destinasyonundan biri olarak kabul edildiğini vurgulayarak, “Healthy & Wealthy segmentte Türkiye’nin günlük fiyat seviyesi 400-700 euro aralığında. Muhteşem ürünlere sahip olan Türkiye’nin aynı seviyede hikayeyi de yazması gerekiyor.” dedi.

SEYAHAT DANIŞMANI ARTIK TUR SATMIYOR, YAŞAM TASARLIYOR

Baraner, bu beklentiyle acentelerin artık sadece tur satmadığını, yaşam kalitesini yükselten, arkasında gerçek bir hikaye taşıyan, insanın ruhuna dokunan ve hayatına değer katan deneyimler sunarak müşteriyi kendilerine kalıcı olarak bağlamak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, “Modern seyahat satış elemanları için tatil artık bir ürün değil, müşterinin iyiliğini, enerjisini ve yaşam heyecanını besleyen kişisel bir yaşam tasarımı haline geldi. Yeni dönemde seyahat danışmanları, turizmci oldukları kadar psikolog ve sosyolog gibi çalışıyor. Ailelerin özel tatil beklentilerini, ruh halini, günlük hayat baskılarını ve sağlık ihtiyaçlarını okuyarak kişisel garantiyle çözümler sunuyorlar. Avrupa’daki acentecilik sektörü belki de tarihinin en büyük dönüşümünü yaşıyor. Müşteri daha fazla kişisel ilgi talep ettikçe, danışmanlar da sunumlarını buna göre yeniliyor. Satış öncesi 'uyandırmak', 'heyecanlandırmak' ve 'ilham vermek' için kendilerini tüm dijital platformlarda ve etkinliklerde birer tatil ilham kaynağı olarak konumlandırıyorlar.

MODEL KÜÇÜLÜYOR GELİR ARTIYOR

Son beş yılda Avrupa’da ilginç bir tablo oluştu. Ofis sayısı azalıyor, ancak pax başı ciro hızla artıyor. Çok özel danışmanlık hizmetleri sadık müşteri sayısını sürekli büyütüyor. Küçülen iş modeli daha büyük gelir üretiyor.” ifadelerini kullandı.

Baraner sözlerini, “Türkiye zaten hazır. Tek gereken ışıkları sonuna kadar açmak.” diyerek tamamladı.