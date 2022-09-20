Turizmciler yabancı turist sayısının artacağı görüşünde

Turizm, Türkiye'nin döviz girişindeki önemli kozlarından biri. Turizmcilere göre, koronavirüs salgını sonrasında artan turizm hareketi sürecek.

Turizmde ülkemiz tarihi ve doğal güzelliklerine sağlık, gastronomi ve kruvaziyer turizmi gibi çeşitleri de ekleyerek başarılarını artırıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında ve yaptıkları harcamalarla sağlanacak döviz girdisinde artış öngörüyor.

"Yabancı turist ilgisi 2023 ve takip eden yıllarda da yoğun olacak"

Bağlıkaya, açıklamasında yabancı turistlerin ilgisinin bir sonraki yıl ve devamında da artarak yükseleceği görüşünde olduklarını aktardı.

"Türkiye, tarihi kültürel varlığını güncel ürünlerle besleyerek zenginleştirdi"

AA'nın haberine göre, Bağlıkaya, seyahat acentalarının temsilcileriyle buluşmak için geldiği Adana'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her bölgesi, her noktası ayrı bir turizm değeri. Herhangi bir şekilde bir bölgeye gidip de tarihi kültürel varlığa rastlamadığınız bir nokta yoktur. Dolayısıyla çok değerli, çok önemli bir ürüne sahibiz. Bu ürünü de tarihten gelen güncel ürünlerle desteklemeyi ve zenginleştirmeyi becermiş bir turizm ülkesiyiz." dedi.

"2023 ve sonrası için pozitif göstergeler var"

Ülkenin çok çeşitli turizm alanlarının yurt dışından gelen turistleri cezbettiğini dile getiren Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Biz piyasadan hangi bölgelerde turistin arttığını, hangi bölgelerde turistin sabit kaldığını veya azaldığını görüyoruz. Piyasanın içinde olduğumuz için 2023 ve sonrası için de pozitif göstergeler var. Dünyada bir seyahat yükselişi var. Avrupa, özellikle seyahat sektörünün önemli bir pazarı. Dünyada en yüksek seyahat oranı Avrupa'da, dolayısıyla biz de bu bölgenin tam ortasındayız ve çok ulaşılabilir bir noktadayız. Ben 2023 ve devamında da bu seyahat sayılarının, döviz girdilerinin artarak devam edeceğini düşünüyorum."