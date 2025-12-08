Türk Dünyası'nın Enerji Bakanları İstanbul'a geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji sorunu dünyada kritik öneme sahip.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Türk Dünyası bu konuda el ele vererek sorunlarına çözüm arıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9-10 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirerek mevcut ve potansiyel işbirliklerini ele alacak.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

İki gün sürecek görüşmeler kapsamında 9 Aralık'ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık'ta Bakan Bayraktar'ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

ENERJİNİN TÜM ALANLARINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİSİ YAPILACAK

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğalgaz, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojileri, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri gibi enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak.

Türk devletleri çatısı altında enerji iş birliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.