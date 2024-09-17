Türk firmaları pazarlama ve dağıtıma 5 yılda 4,2 trilyon lira ayırdı TÜİK ve TCMB verilerine göre, Türkiye'deki firmaların 2019-2023 döneminde "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri" için harcadığı tutarın 4,2 trilyon lirayı bulduğu bildirildi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırmasından derlenen bilgiye göre, Türkiye'de 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor.

Bu dönemde söz konusu firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri"nin düzenli arttığı görüldü.

2019-2023 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 5,5 katına çıkarken 5 yıldaki toplam harcama 4,2 trilyon lira oldu.

EN FAZLA HARCAMA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

Bu dönemde firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 2,2 trilyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı.

İMALAT İKİNCİ SIRADA

Bunu 1,3 trilyon lirayla imalat, 172,4 milyar lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

GİDERİ EN AZ OLAN SEKTÖRLER

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 3,3 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 4,4 milyar lirayla eğitim, 5,4 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin sıralandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)