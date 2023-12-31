TÜRK-İŞ Aralık 2023 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı

TÜRK-İŞ'in aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırması açıklandı.
Buna göre açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken yoksulluk sınırı 47 bin 9 lirayı buldu.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 18 bin 796 liraya ulaştı.
Açlık sınırı: 14 bin 431 TL
TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 aralık ayı sonucuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 431 TL’ye yükseldi.
Yoksulluk sınırı: 47 bin 9 TL
"Yoksulluk sınırı" olarak tanımlanan, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 47 bin 9 TL’ye çıktı.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti: 18 bin 796 TL
TÜRK-İŞ'in araştırmasınnın sonucuna göre, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti"de aylık 18 bin 796 TL’ye yükseldi.
Aylık ve yıllık enflasyon tahmini
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında kaydedildi.
On iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 olarak gerçekleşti.
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