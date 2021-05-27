Türk-İş: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 830 lira

Türk-İş: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2 bin 830 lira

Türk-İş'e göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, mayısta aylık bazda yüzde 2,28 artışla 2 bin 830,17 lira oldu.

Türk-İş'in araştırmasına göre, mayısta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 830, yoksulluk sınırı 9 bin 219 lira olarak açıklandı.

Türk-İş verilerine göre, "mutfak enflasyonu"ndaki değişim, yılın ilk beş ayında yüzde 9,28, yıllık bazda yüzde 16,07 ve yıllık ortalama artış oranı da yüzde 18,07 olarak hesaplandı.

DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI 2 BİN 830,17 LİRA

Türk-İş'in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), 2 bin 830,17 liraya yükseldi.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN "YAŞAMA MALİYETİ" AYLIK 3 BİN 435,22 LİRA

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da (yoksulluk sınırı) 9 bin 218,79 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 435.22 lira olarak belirlendi.