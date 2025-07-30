TÜRK-İŞ kamu işçisine zam teklifini değerlendirdi: Grev kararına devam

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), dün yaptığı açıklamayla kamu işçilerine maaş artışı olarak; ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve dördüncü altı ay için de yüzde 6 teklif verildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, son verilen teklifin ardından bugün yaptığı açıklamayla süreci değerlendirerek şöyle konuştu:

"Son toplantıda TÜİK toplantıyı terk etti. Bu ülkede ekonomik sıkıntı çekenlerin tamamının problemlerini anlatmaya gayret gösteriyorum. Ben bu güne kadar memur çok alıyor demedim. 'Memur az alıyor, işçi memurdan daha az alıyor' dedim. Memurun çok aldığını söylemek yanlış.

"ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞTÜ"

Siz refah artışını hissediyor musunuz? Alım gücümüz düştü. Orman-İş yangında mücadele ediyor. Onlar yoksa Türkiye yok. Türkiye yoksa, Maliye Bakanlığı'na ne gerek var?

"GREV KARARI İŞÇİNİN"

Grevin zamanı belli. Karar işçinin. Ne karar alınırsa biz ona uymak zorunlayız. Elimde resmi yazı var. Devlet bunu yerine getirsin, böyle devlet olmaz. Çalışma Bakanı'nın tamamını elde yazdığı evrak da burada. Tamamını basına vereceğim. Bu konuşmalar ve sözler devlet adına yapılıyor. Devletin verdiği sözden cayma lüksü yok.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Tam 35 gündür bu başkanlar kurulu benimle birlikteydi. Bugün Çalışma Bakanı Afrika'da G20 zirvesinde. Ben de görevliyim ama gitmedim, görevimin başındayım.

"KÜFE BİZİM SIRTIMIZDA"

Sosyal medyada küfe bizim sırtımızda. Açıklanan kararlara uyulmak zorunda. Bu ülkede işçilerin ekonomik durumu ortada. Biz güvenmiyoruz. TÜİK'in rakamlarına inanmıyoruz, onlara güvenmiyoruz. Ama bazıları memnun İsviçre'de yayımlanan raporlara göre milyarderler arasında 8,4 ile Türkiye birinci. İkincisi Hindistan. Bu Maliye Bakanı'ndan patronlar Razı, işçiler razı değil, ben de razı değilim.

Ben onurumla 18 Temmuz'da ne derdi ise o noktadayım. Gram kımıldamam haberiniz olsun.

"BİZİ BAŞKALARIYLA KARIŞTIRMAYIN"

Ormanlar yanıyor, Orman-İş ile birlikte TÜRK-İŞ de orada. Selde varız, afette varız. Bizim üç kuruşumuz var, bizden siz istiyoruz. Ateş karşısında çalışıyoruz, lağımınızı temizliyoruz, biz emekçiyiz, siz bizden ne istiyorsunuz? Para vermeseniz de savunma sanayiinde çalışırız. Bizi başkalarıyla karıştırmayın.

'Ülke batsın' diyorlar. 'Ülke batsın' diyenler kendisi batsın. Ülke batmasın."

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na seslenerek sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini yoksa ülkenin sıkıntıya gireceğini iletti.

Yaklaşık 500 kuruma grev kararı asılacağı duyuruldu.