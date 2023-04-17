Kamu işçileri için yeni zam teklifi Binlerce kamu çalışanını ilgilendiren zam görüşmelerinde Türk-İş Başkanı Atalay ikinci teklifi açıkladı.

ensonhaber.com

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin ikinci toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

Görüşmede, 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için yeni teklif yapıldı.

Teklif artırıldı

Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

"Yüzde 40'ı geçmeliyiz"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Atalay şunları söyledi:

Olumlu ve güzel bir teklif ama bizim için yeterli olmadığını söyledik. Bayram bitiminde bir teklif sunacaklarını bekliyorum. Yüzde 40'ı geçmemiz gerekiyor. Bu bir pazarlık ama kabul edeceğimiz bir teklif değil. Arzu ettiğimiz teklif gelirse imzalarız.

İşçilerin isteği yüzde 45 ve 15 bin lira

Hükümetin işçilere ilk teklifi, ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. Talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olan işçiler, ilk teklifi kabul etmemişti.

Toplu sözleşme sürecinin, mayıs ayına kalmadan tamamlanması bekleniyor.