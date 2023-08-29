TÜRK-İŞ'e göre Ağustos 2023 açlık sınırı: 12 bin 198 lira TÜRK-İŞ'in ağustos ayına ilişkin 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları yayınladı.

ANKA

TÜRK-İŞ, her ay düzenli olarak 4 kişilik bir ailenin ve tek başına yaşayan bir bireyin olası harcamalarına göre bir harcama ve enflasyon raporu yayınlıyor.

TÜRK-İŞ'in ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 4,63 oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 12 bin 198 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırı: 39 bin 733 lira

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 39 bin 733 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti: 15 bin 813,15 lira

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı.



Aylık enflasyon: Yüzde 4,63

Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti.

Yıllık enflasyon: Yüzde 50,02

Sekiz aylık gıda enflasyonu yüzde 50,02 olarak saptandı.

Son 12 ayın enflasyonu

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,04 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.