Türk işletmelerinin dijital loncası: Binlerce firma dünyaya açılıyor

AA & Ensonhaber

Ürün ve hizmetlerini dijital platformlara entegre ederek sanayide dönüşüm sürecini hızlandıran Türkiye, bu adımla üretim çarklarının daha güçlü ve verimli dönmesini sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen önemli projelerden biri olan "Lonca Portalı", tam 10 yıldır işletmeleri dijital ortamda bir araya getiriyor.

Osmanlı döneminin dayanışma ve örgütlenme modeli olan lonca sistemi, modern bir yorumla yeniden hayat buldu. Eskiden aynı mahallede, aynı sanatı icra eden esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu bu yapılar, artık lonca.gov.tr üzerinden dijital dünyada varlığını sürdürüyor. 13 Mayıs 2015'te faaliyete geçen portal, yerel üreticilerle küresel pazar arasında dijital bir köprü kuruyor.

İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜN YA DA FİRMA, TEK TIKLA BULUNABİLİYOR

Bu sistem sayesinde kullanıcılar, şehir şehir gezmek zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları ürünü veya firmayı tek tıkla bulabiliyor. Aradığınız ister bilgisayar yazılımı olsun ister gıda ürünü, ister mobilya ister eczacılık malzemesi… Portal, Türkiye genelindeki on binlerce firmanın yer aldığı dev bir sanayi haritası sunuyor. Kömürden kâğıda, tütünden tekstile kadar 30 farklı ürün grubunda yüz binlerce ürüne ulaşmak artık saniyeler içinde mümkün.

Üstelik sadece Türkiye içindeki değil, dünya genelindeki kullanıcılar da bu platform sayesinde yerli üreticilere kolayca erişebiliyor. Böylece küçük ve orta ölçekli işletmeler bile sınır ötesi görünürlük kazanarak ihracat fırsatlarına daha hızlı ulaşabiliyor. Girişimciler, yatırımcılar, ithalatçılar ve araştırmacılar içinse portal, eşsiz bir veri kaynağı işlevi görüyor.

Portal, 13 Mayıs 2015’ten bu yana toplamda 1 milyon 854 bin 467 ziyaretçiyi ağırlayarak kullanıcı dostu yapısını da kanıtlamış durumda. Günlük ve toplam ziyaretçi istatistiklerine de açık şekilde yer verilen sistem, şeffaflığıyla da dikkat çekiyor.

SANAYİNİN DİJİTAL REHBERİ

"Lonca Portalı", herhangi bir sektörde üretici ya da iş ortağı arayan kullanıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Sitedeki filtreleme araçları sayesinde kullanıcılar; ürün grubu adı, ürün tanımı, firma adı veya ürün koduna göre arama yapabiliyor. Ayrıca anahtar kelimeyle özel arama imkânı da sunuluyor.

Uygulama; "kim, neyi, nerede üretiyor?" sorusuna net cevaplar vererek, sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim bilgilerine şeffaf ve erişilebilir bir yapı kazandırıyor. Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi (PRODTR) kodları dahil olmak üzere teknik bilgilere de ulaşmak mümkün.

Bu sayede Lonca Portalı, sanayinin dijital hafızası olarak hem ekonomik dinamizme katkı sunuyor hem de Türkiye'nin üretim potansiyelini tüm dünyaya açıyor.