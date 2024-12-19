TÜRK-İŞ'ten toplantı öncesinde asgari ücret yorumu: Açıklanan enflasyon belli, her şey ortada

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Bugün gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret gündemiyle bir araya geldi.

TÜRK-İŞ'in Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon temsilcisi Ramazan Ağar, toplantı öncesi gazetecilerin "Rakam verecek misiniz?" sorusuna rakamın gelmesini beklediklerine dair yanıt verdi.

Ağar, Başkanlar Kurulu toplantısının bugün yapılacağını ifade ederek, "Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız.” sözlerini kullandı.

"RAKAM GELMEDİ, GELİNCE KONUŞURUZ"

Rakamın gelmediği noktada "O zaman konuşuruz" diyen Ağar, "Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada.” dedi.

"VERİLEN RAKAMI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Ağar, kendi toplantılarının sonunda ise bugünkü komisyon toplantısından sonra verilen rakam üzerinde çalışıp, değerlendirme yapacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Verilen rakamı çalışıp, değerlendirme yapacağız. Son aşamaya gelindi. Asgari ücret rakamının bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. İktidar ve işverenin yaklaşımları daha samimi olursa kısa zamanda sonuçlanacağına inanıyorum.

"RAKAM CEBİNİZDE Mİ?"

Gazetecilerin "asgari ücret talebiniz cebinizde mi?" sorusuna ise Ağar şöyle yanıt verdi:

Bizim her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrı ile biz de kendi tavrımızı alacağız.