Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplandı

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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplandı.

Asgari Ücret Komisyonu'nda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, komisyonun bugün yapılacak üçüncü toplantısı öncesinde sendika yöneticileri ile buluştu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, bugün saat 11.00'de yapılacak toplantı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu bir araya geldi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA TÜRK-İŞ'İ RAMAZAN AĞAR TEMSİL ETTİ

Komisyonun önceki toplantılarına TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar katılarak, "Emeğimizin hak ettiği değeri bulması için; asgari ücretin alım gücünün insana yakışır bir yaşamı karşılaması gerekmektedir." mesajını iletti.

TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl asgari ücret ile çalışan Selma Sayın (Aşçı), Nihan Koçak (Kuaför), Durmuş Öztürk (Karayollarında Taşeron İşçi) ve Sezer Özseven (Basın Mensubu) yer aldı.

İNSANCA YAŞANABİLİR BİR ÜCRET TALEBİ

Katılımcılar, Komisyon üyelerine asgari ücret ile geçimin zorluklarını anlattı ve asgari ücretin insanca yaşanabilir bir ücret seviyesine getirilmesini istedi.

MECVUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, 2024'te bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde ise net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulandı.

Ele geçen net asgari ücret günlük ise 667 lira.

