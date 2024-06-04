Türk Lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesine çıktı Merkez Bankası mayıs ayı Reel Efektif Döviz Kuru'nu açıkladı. Mayısta endeks 1,65 puan yükselişle 61,46'ya çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Reel Efektif Döviz Kuru'nu açıkladı.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu.

Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.

Reel efektif döviz kuru endekslerinin artışı, TL'nin reel olarak değer kazandığına işaret ediyor.

Eylül 2021'den bu yana Türk Lirası reel anlamda en değerli seviye

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk Lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

Yİ-ÜFE bazında

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.

TÜFE bazında

Türk Lirası'nın reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

Yİ-ÜFE bazında

Türk Lirası'nın reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

TCMB tarafından hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksleri, Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun artışı, TL'nin reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.