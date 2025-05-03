Türk Lirası'nı destekleyecek yeni adımların katkısı

AA

Ekonomi yönetimi, Türk Lirasını destekleyecek ihracat bedeli satış zorunluluğu ve döviz dönüşüm desteğine ait yeni adımları devreye aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIK UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Ayrıca, Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

AMAÇ TL PAYINI ARTIRMAK

Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk Lirası payının artması bekleniyor.

UZMAN YORUMU

Yeni adımlara karşı yorum yapan uzmanlar döviz talebinin durmamasının Merkez Bankası'nı yeni tedbirler almaya sevk ettiğini bildirdi.

TL mevduat payının artırılması, döviz rezervinin güçlendirilmesi ve ihracatçıların daha fazla döviz bozdurması için yeni düzenlemeler geldiğini diye getiren uzmanlar, alınan kararlarla TL mevduat faizinin artacağını ve döviz üzerindeki baskının biraz azalacağını savunuyor..

MERKEZ BANKASI'NIN MAKROİHTİYATİ ÇERÇEVEYE İLİŞKİN DUYURUSU

TCMB, Türk Lirası'na (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede yaptığı değişiklikleri şöyle aktardı:

-Yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırılmıştır.

-Yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı 400 baz puan artırılmış ve hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır.

-Tüzel kişi TL mevduat payı yüzde 60’ın altında olan bankalara, ilgili pay için aylık 0,3 puan artış hedefi getirilmiştir.

-TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararına istinaden, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

-Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3’e yükseltilmiştir.