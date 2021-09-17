Türk madencilik şirketi ABD'de 10 milyon dolarlık yatırım yaptı

Türk madencilik şirketi ABD'de 10 milyon dolarlık yatırım yaptı

Türkiye yatırımcı için cazip nokta olmayı sürdürürken, bir Türk firması da ABD'de bulunan Barit madenini çıkartmak ve işlemek için bu kez ABD'de bir yatırım gerçekleştirdi.

Türk madencilik şirketi CS Global, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacak. Batı Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada, barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in, ABD'deki ilk üretim tesisini Moundsville şehrinde açacağı duyuruldu.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK

Açıklamada, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen tesise 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı ve 47 kişiye tam zamanlı istihdam sağlayacağı belirtildi.

ŞİRKET 60'DAN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

CS Global'in 60'dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada, şirketin petrol ve gaz sondaj endüstrisi ile diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan baryum sülfatın üretimini ve satışını yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, şirketin, Batı Virginia'da "ADO Industries Inc." adı altında faaliyet göstereceği kaydedildi.

ABD'DEKİ TESİSE YENİ BİR BARİT ÖĞÜTME SİSTEMİ KURULACAK

Şirketin Moundsville şehrinde demir yolu ve mavna taşıma sistemlerine kolay erişime sahip bir tesisi devraldığı belirtilen açıklamada, söz konusu tesiste ham maddeleri işlemek için yeni bir barit öğütme sisteminin inşa edileceği bildirildi.

Batı Virginia Valisi Jim Justice, girişimin başarılı olmasını vurgulayarak, "Onların başarısı tüm eyaletimizin başarısıdır. Bu vizyonun gerçeğe dönüşmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

CS Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sak da Batı Virginia'daki yatırımları için duydukları heyecanı dile getirdi.