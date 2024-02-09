Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak görevi bıraktı

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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'ndaki görevinden sağlık sorunları gerekçesiyle ayrıldı.
Türk Metal Sendikası'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.
Yeni genel başkan Uysal Altundağ oldu
Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı kararla Kavlak’ın yerine Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçilmiştir.
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