Türk sermaye piyasaları blok zinciri konuştu

Blok zincir dünyasında yaratılan değer bugünden 1,5 trilyon dolara ulaştı. Kripto para ile başlayan süreçte blok zincir dünyasına yen değerler elenmeye devam edilecek. Türkiye de buna hazırlanıyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB), yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 5'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi yoğun ilgi gördü.

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Emin Gün Sirer, blok zincir sistemi üzerinden gelişen, varlıkların dijital hale getirilmesi olarak tanımlanan tokenizasyon ve akıllı kontratların, bir finansal devrim getireceğini belirtti.

"TOKENİZASYON VE AKILLI SÖZLEŞMELER DÜNYAYI KÖKTEN DEĞİŞTİREBİLİR"

Tokenizasyon ve akıllı sözleşmelerin dünyayı kökten değiştirebileceğini ifade eden Sirer, şunları kaydetti:

"Blok zincir üzerinden gelişen sistemlerle gelecekte bir finansal devrim olacak. Biz gelecek bu devrimin henüz başındayız. Bu devrimle finansal mimari kökten değişecek. Bu sistemlerin bildiğimiz her türlü iş akımını kendi içlerine alması mümkün. Pay senedi, fon endüstrisi veya ödeme sistemleri, ticaretin finansmanı gibi. Pay senetlerinin bölünmesi, pay senedi devri gibi tüm kuralların blok zincir üzerinden yapılması da mümkün. Ödemeler konusunda bono kuponu olsun, fon dağıtımı olsun bunların hepsinin yeni programatik paradigma içerisinde blokzincir sistemi üzerinde yapılması kolay bir şekilde mümkün. Elimizde bambaşka ve çok kolay kullanılabilen bir sistem var."





"ÇOK SAYIDA YENİ DEĞER DİJİTAL HALE GELECEK"

Sirer, varlıkları alıp dijital hale getirme sürecinin başında olunduğunu belirtti. İlk değerlerin kriptoya has değerler olduğunu ifade eden Sirer, gelecek dönemde çok sayıda yeni değerin dijital hale geleceğini vurguladı.