Türk şirketleri Şam'da yapı-inşaat ve enerji fuarında
AA

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de ilk kez fuar düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da 7 Mayıs'ta başlayan ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk şirketlerinin de yoğun katılımıyla son gününde ilgi görüyor.

Ziyaretçiler, Körfez ülkelerindeki fuarlarla kıyaslandığında gelişmişlik açısından Şam'daki organizasyonun umut verici olduğunu vurguladı.

200 TÜRK MARKASI FUARDA

Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez düzenlenen fuara, Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk marka katılıyor.

BUGÜN FUARIN SON GÜNÜ

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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