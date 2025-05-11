Türk şirketleri Şam'da yapı-inşaat ve enerji fuarında

AA
Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de ilk kez fuar düzenlendi.
Suriye'nin başkenti Şam'da 7 Mayıs'ta başlayan ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk şirketlerinin de yoğun katılımıyla son gününde ilgi görüyor.
Ziyaretçiler, Körfez ülkelerindeki fuarlarla kıyaslandığında gelişmişlik açısından Şam'daki organizasyonun umut verici olduğunu vurguladı.
200 TÜRK MARKASI FUARDA
Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez düzenlenen fuara, Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk marka katılıyor.
BUGÜN FUARIN SON GÜNÜ
Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün son bulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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