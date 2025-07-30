Türk tarım devinden kritik karar: Üretimlerini durduruyor!

Yarım asırdan fazladır Türkiye’de tarım makineleri üreten ve önde gelen tarım makineleri üreticileri arasında yer alan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş iki fabrikası için üretim durdurma kararı aldı.

Söz konusu kararın planlı olarak alındığı belirtilirken üretime ara verilecek olması sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Şirket ilgili karar hakkında Kamuya Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamalarda bulundu. Açıklama, Ankara ve Sakarya’nın Erenler ilçesindeki fabrikalarda 4 Ağustos – 16 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 12 işgünü üretim yapılmayacağı belirtildi.

REVİZYON PROGRAMIAN GEÇİLİYOR

Ankara ve Sakarya Esenler fabrikasını kapsayan bu 12 günlük üretim durdurma kararının nedeni de belli oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklama, bu süre zarfında üretimi tamamen durdurup, yalnızca bakım ekiplerinin görev yapacağı “revizyon programına” geçeceğini paylaştı.

Planlı bakım dönemi tamamlandıktan sonra Türk Traktör, 18 Ağustos’ta normal üretim takvimine dönecek. Şirketin bu süre zarfında çalışanlarını yıllık izine çıkarılacak.