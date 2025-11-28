Türk Telekom ve TÜBİTAK'tan bulut iş birliği ile dijital dönüşüme katkı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom, teknoloji birikimi ve yenilikçi vizyonuyla öncü çalışmalara imza atıyor.

Dijitalleşme çağının en önemli alanlarından bulut teknolojilerine yatırımını sürdüren Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile geliştirilen yerli ve milli bulut çözümü ile kurumlara güvenilir bir bulut bilişim altyapısı sunuyor.

Türk Telekom bu hizmet ile, kurumların kritik verilerinin güvenli, esnek, maliyet avantajlı ve yerli altyapı üzerinde barındırılmasına olanak sağlarken, açık kaynak teknolojileriyle bağımsız, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital dönüşüm vizyonu sunuyor.

"STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ İLE YERLİ VE MİLLİ AÇIK KAYNAK BULUT PLATFORMUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Türk Telekom BT Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren şunları söyledi:

Dijital dönüşüm çağına Türk Telekom olarak öncü olma vizyonumuz doğrultusunda veri merkezi çözümlerine ek, global ve yerli bulut çözümlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik.



Teknolojide öncü kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom’un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türk Telekom bünyesinde de kullandığımız yerli ve güvenilir bulut hizmetini özel sektör ve kamu kurumlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

FİBER ALTYAPISI, DİJİTALLEŞMEYE ÖNCELİK EDİLİYOR

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek amacıyla yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, güçlü fiber altyapısıyla geleceğin teknolojilerine temel hazırlarken, 360 derece sunduğu çözümler ile Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Türk Telekom, dijitalleşmenin merkezinde yer alan bulut teknolojilerine yatırımını sürdürürken TÜBİTAK BİLGEM ile iş birliğiyle yerli ve milli bulut çözümünü hayata geçirdi. Kurumsal firmalara hizmet verecek olan açık kaynak bulut platformu; yerli ve güvenilir bir alternatif sunarken kurumların bulut dönüşümünde öncü bir hizmet olarak yer alıyor.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gökhan Evren yeni girişimlerine dair yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu vesile ile ülkemizin dijital bağımsızlığına katkı sağlarken, başta 5G olmak üzere geleceğin teknolojilerinde bu ürünümüzü kullanarak yenilikçi teknolojiler ile büyümeye devam edecek, Türkiye’nin en büyük yerli veri merkezi ve bulut hizmet sağlayıcılarından biri olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRACAĞIZ”

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin ise şunları ifade etti: