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    Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında boy gösterecek

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve ihraç edilen zırhlı araçların Avrupa'da yeni ülkelerin kullanımına sunulması hedefine doğru adım adım yaklaşılıyor.
    • 07.09.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 14:09
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    Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında boy gösterecek

    Daha önce savunma sanayinde üretim alanı kısıtlı olan ve eksiklerini gidermek için başvurduğu noktalardan sağlıklı yanıt alamayan ülkemiz, millilik ve yerlilik hamlesini devreye soktu.

    Altyapı yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve desteklerle girdiği sahada artık savunma araçlarımızı üretir hale geldik. Bununla da kalmayıp ihraç etmeye başladık.

    Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında

    Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve Avrupa'ya ihraç edilen zırhlı araçların pazar ağının genişletilmesi planlanıyor.

    Büyük askeri fuarda Türkiye "Lider Ülke" konumunda

    Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor.

    Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

    Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında boy gösterecek #1

    Fuarda Yörük 4x4 Pikap'ın maketleri yer aldı

    Nurol Makina da fuarda Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 Pikap'ın maketlerini sergiledi. Şirket yetkilileri, başta Avrupa olmak üzere fuarı ziyaret eden üst düzey askeri ve sivil yetkililere araçlara ilişkin bilgi verdi.

    Nurol Makina Stratejik Pazarlama ve Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın; Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz, Ejder TOMA gibi ürünlerinin şu an itibarıyla 4 kıtada, 20 ülkede, 1.500'den fazla araçla hizmet verdiğini ve Avrupa'dan ilk projelerinin Macaristan'da birkaç yıl önce imzalandığını belirtti.

    Türk zırhlı araçları Avrupa pazarında boy gösterecek #2


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