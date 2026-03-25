Turkcell Superonline’dan Türkiye’de bir ilk! 10 Gigabit’e varan hızlarla evlere UltraFiber

Artan hız ve kapasite ihtiyacını karşılayan Superonline UltraFiber, Türkiye’de ilk kez sunulan 2, 5 ve 10 Gbps hız paketleriyle en yüksek indirme hızlarını evlere taşıyor. Wi-Fi 7 modem teknolojisiyle desteklenen UltraFiber, saniyede 1 Gigabit (1 Gbps) veri yükleme kapasitesiyle büyük dosya transferlerinde yüksek performans sağlıyor.

Çoklu cihaz bağlantısından yüksek çözünürlüklü içeriklere ve canlı yayınlara kadar birçok kullanımda güçlü bağlantı sunuyor.

Farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı paketler geliştirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell Superonline UltraFiber paketlerimizle ev internetinde yine bir ilke imza attık. Daha önce ev internetinde en üst hız olan 1000 Mbps deneyimini artık bir üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’de ilk kez, saniyede 10 Gigabit’e (10 Gbps) varan hızları evlerle buluşturarak çok daha güçlü ve verimli bir bağlantı deneyimi sunuyoruz.” dedi.

Türkiye’yi fiber internetle tanıştıran Turkcell’in güçlü ve yenilikçi fiber markası Turkcell Superonline, ev internetinde ultra hızlar dönemini başlattı. Geçtiğimiz yıl Wi-Fi 7 modem teknolojisini Türkiye’de ilk kez kullanıcılarla buluşturan Turkcell Superonline, şimdi de UltraFiber 2, 5 ve 10 Gbps hız paketleriyle en yüksek internet hızlarını evlere getiriyor.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ, SANİYEDE 10 GİGABİT’E VARAN HIZLARI EV KULLANICILARINA SUNUYORUZ”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, UltraFiber'in özellikle ev internetinde en yüksek hızları arayan kullanıcılar için tasarlandığını vurguladı.

SON TEKNOLOJİ Wİ-Fİ 7 MODEMLE HER İHTİYACA UYGUN ULTRA HIZLAR

Turkcell Superonline UltraFiber paketleri 2 Gbps, 5 Gbps ve 10 Gbps hız seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Paketler ayrıca VR ve AR uygulamaları, 8K videolar ve düşük gecikme isteyen oyunlarda da yüksek bant genişliğiyle öne çıkıyor. Wi-Fi 7 Mesh teknolojisiyle desteklenen UltraFiber; bulut tabanlı iş akışlarında, canlı yayınlarda ve aynı anda çok sayıda cihazın internete bağlandığı ev ortamlarında güçlü bir bağlantı altyapısı sunuyor.

Son teknoloji Wi-Fi 7 Premium modemin, saniyede 1 Gigabit veri yükleme kapasitesi sayesinde büyük boyutlu dosyalar çok daha kısa sürede aktarılabiliyor. Modem, çoklu bağlantı çalışması (MLO) desteği sayesinde veriyi aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendirerek daha yüksek hız ve verimlilik sağlıyor.