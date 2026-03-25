Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 31 Mart'ta Türkiye'de

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisinin ayın son gününde Türkiye'ye geleceği belli oldu.
Bahamalar bayraklı, 2004'te inşa edilen gemi Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin, 31 Mart'ta Türkiye'de olmasının beklendiği açıklandı.
GEMİ DÜN CEZAYİR'DEN AYRILDI
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
31 MART'TA ALİAĞA'DA
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 31 Mart'ta, İzmirde Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)