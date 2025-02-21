Türkiye 2024’te 11,3 milyar dolar yatırım çekti

İHA

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2024 yılında 11,3 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, geçen sene en fazla yatırım Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden geldi.

Resmi verilere göre 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 274 milyar doları aştı.

Açıklanan güncel istatistikler 2024’te uluslararası doğrudan yatırımların 2023 yılına göre yüzde 5,6 oranında artış kaydettiğini ortaya koyuyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİ BEKLENTİSİ

Uzmanlar uluslararası sermayeli şirketlerin Türkiye’ye büyük ölçekli yatırımları 2025 yılı içerisinde de artarak devam edeceğini belirtiyor.