Türkiye, 4 günde 140 ülkeyi ağırlayarak ambalajın stratejik merkezi oldu

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), sektörde önemli bir uluslararası organizasyona imza attı.

22-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 140 ülkeden yaklaşık 15 bini uluslararası olmak üzere toplam 80 bine yakın ziyaretçi ve 1.200’ü aşkın katılımcı firmayı ağırladı.

Bu yılki katılımın Türkiye ambalaj sanayisinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Türkiye ambalaj sanayisi olarak yalnızca üretim gücümüzle değil, tasarım, mühendislik ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla da fark yaratıyoruz. Yurt dışından gelen iş insanlarının ilgisi, Türkiye’yi ambalaj üretiminde bölgenin stratejik merkezi haline getiriyor.” dedi.

FUAR 30. KEZ DÜZENLENDİ

RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 30’uncu yılında da ambalaj sektörünün ticaret, tasarım ve teknoloji merkezi haline geldi.

FUAR BOYUNCA İSTANBUL, DÜNYANIN AMBALAJ BAŞKENTİ OLDU

4 gün boyunca İstanbul, dünyanın ambalaj başkenti olurken, katılımcı firmalar yeni iş birlikleri kurdu, ihracat fırsatları yakaladı ve sürdürülebilir üretim çözümleriyle dikkat çekti.

ZEKİ SARIBEKİR: “KÜRESEL GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDUK”

Fuarın kapanışı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bu yılki katılımın Türk ambalaj sanayisinin küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti:

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 30 yılda binlerce Türk firmasını dünyayla tanıştırdı. Bu sene 140 ülkeden gelen ziyaretçiler, Türkiye ambalaj sektörüne duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. Bugün yalnızca üretim gücümüzle değil, tasarım, mühendislik ve sürdürülebilirlik vizyonumuzla da fark yaratıyoruz. Bu fuar, Türkiye’ye ticaretin yanında teknoloji transferi ve uluslararası itibar da kazandırıyor. Fuarımıza 25-30 yıldır kesintisiz katılan firmalar, bu yolculuğumuzun en önemli tanıkları ve kahramanları oldular.

Bu yıl 16 salonda, 51 bin metrekarelik kapalı stant alanında gerçekleştirilen fuar, ambalaj üreticilerinden ambalaj makinelerine, gıda ve içecek işleme teknolojilerinden geri dönüştürülebilir malzemelere kadar geniş bir ürün yelpazesini sergiledi. Dört gün boyunca yerli ve yabancı profesyoneller arasında binlerce B2B görüşme yapılırken, Türk firmalarının ihracat ağını genişletecek yeni iş bağlantıları kuruldu.

Zeki Sarıbekir, “Fuar süresince yapılan görüşmeler, sektörümüzün geleceğine yön verecek kadar güçlü bir iş hacmi yarattı. Yurt dışından gelen iş insanlarının ilgisi, Türkiye’yi ambalaj üretiminde bölgenin stratejik merkezi haline getiriyor.” dedi.

“SEKTÖRÜMÜZ 2030’DA 50 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAK”

Türkiye ambalaj sanayisinin 2025’in ilk 6 ayında 3,5 milyar dolar ihracat yaptığını ve 1,4 milyar dolar cari fazla verdiğini hatırlatan Zeki Sarıbekir, yılsonu hedefinin 7 milyar dolar ihracat olduğunu belirtti.

Zeki Sarıbekir, “Türkiye ambalaj sektörü 28 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı. 2030 hedefimiz 50 milyar dolarlık bir pazar ve 10 milyar dolar ihracat. Bu hedeflere ulaşmak için üreticilerimiz, tasarımcılarımız ve makine üreticilerimiz büyük bir uyum içinde çalışıyor. Önümüzdeki dönemin de ambalaj sanayicileri için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Çevremizdeki gerginlikler azalıyor, savaşlar bitiyor, ülkeler yeniden yapılanıyor ve ticaret kanalları yeniden açılıyor. Bundan sonraki süreçte ambalaj sanayimizin çok daha güçlü bir ivme ile büyüyeceğine inanıyorum." dedi.

FUARIN GÜNDEMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, YEŞİL DÖNÜŞÜM VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Bu yılki fuarda ambalaj sektörünün geleceğine yön verecek konular da gündemdeydi. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi başlıkları altında yapılan oturumlarda, Avrupa Birliği’nin Ambalaj Atıkları Regülasyonu ve Türkiye’nin yeni İklim Kanunu çerçevesinde sektörün atacağı adımlar ele alındı.

Zeki Sarıbekir, “Ambalaj sektörü olarak yeşil dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Müşterilerimiz bizden artık sadece dayanıklı değil, çevreci ürünler istiyor. Bu nedenle üretimden tasarıma kadar tüm zinciri dönüştürmek için çalışıyoruz. Sektörümüz sadece ekonomik değil, çevresel sürdürülebilirliğin de taşıyıcısı konumunda.” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK YOLCULUK: 1.000 METREKAREDEN 51 BİN METREKAREYE

1990’ların ortasında yalnızca 1.000 metrekarelik bir alanda 50 katılımcıyla başlayan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bugün 30. yılında dünyanın en prestijli ambalaj organizasyonlarından biri haline geldi.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bugün 30 yıl önceki o mütevazı adımın, Türkiye’nin ambalaj ihracatını 180’den fazla ülkeye ulaştıran bir başarı hikayesine dönüştüğünü görmek bizim için gurur verici. Ambalaj artık sadece bir ürün değil, bir değer yaratma aracı. Türkiye ambalaj sektörü, bu değeri sürdürülebilir büyümeyle dünyaya taşırken, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı da bu dönüşümün en güçlü platformu olmaya devam edecek.” dedi.