Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye'nin bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü olduğunu bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'da, çevre yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

"DENİZLERİN SU KALİTESİ KORUNUYOR"

Çevre yatırımlarıyla denizlerin su kalitesinin korunduğunu ve her yıl daha da iyileştirildiğini belirten Bakan Kurum, bunun sonucu olarak da temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının hızla arttığını ifade etti.

“2023 YILI HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ”

Yapılan çalışmalara ilişkin Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği."