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    Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti, ihracatın büyük bölümü Rize'den yapıldı

    Ocak-Ağustos döneminde Türkiye tarafından 10 milyon 772 bin 705 dolarlık çay ihracatı yapıldı. Çay ihracatının 6,23 milyon dolarlık kısmı Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi.
    • AA
    • 20.09.2020 - 14:24
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    Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti, ihracatın büyük bölümü Rize'den yapıldı

    Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Türkiye'nin, yılın 8 ayında 2 bin 753 ton çay ihracatından 10 milyon 772 bin 705 dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

    Bu dönemde Rize merkezli firmalar, 1887 ton çay ihracatı karşılığında 6 milyon 235 bin 210 doların ülkeye girmesini sağladı.

    Böylece Rize, miktarda ülkenin toplam çay ihracatının yüzde 69'unu, değerde ise yüzde 58'ini gerçekleştirdi.

    GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 23 ARTIŞ

    Kentten söz konusu dönemde yapılan çay dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 57 arttı.

    Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti, ihracatın büyük bölümü Rize den yapıldı #1

    EN ÇOK ÇAY İHRAÇ EDEN ÜLKELER

    Rize'den çay ihraç edilen ülke sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 11 artarak 28'e yükseldi. En fazla çay satılan ülkeler, Belçika, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak sıralandı.

    İLK SIRADA BELÇİKA YER ALDI

    Rize'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 3 milyon 733 bin 236 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 2 milyon 615 bin 107 dolar karşılığında 725 ton çay ihraç edilmişti. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 22, değerde yüzde 43 arttı.

    Belçika'yı çay ihracatında 497 bin 572 dolarla ABD, 324 bin 994 dolarla Hollanda, 297 bin 310 dolarla Suudi Arabistan, 261 bin 882 dolarla KKTC takip etti.

    Suudi Arabistan'a yapılan çay ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 182, değerde ise yüzde 233 arttı.

    Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti, ihracatın büyük bölümü Rize den yapıldı #2

    EN AZ ÇAY İHRAÇ EDEN ÜLKELER

    En az çay ihracatı gerçekleştirilen ülkeler ise Tayvan, Tacikistan, Moldovya oldu. Bu ülkelere gerçekleştirilen ihracattan toplam 7 bin 684 dolar gelir elde edildi.

    YÜKSELİŞİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

    DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, çay ihracatının son yıllardaki hızlı yükselişinin gelecek dönemlerde de süreceğini söyledi.

    Türk çayının sadece içecek olarak değil, yan sanayi alanları açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Turgut, kozmetik, gıda sanayisi, takviye edici gıda ve kimyevi ürünler alanlarına da yatırım yapılarak daha ileri düzeyde işlenmiş katma değerli ürün olarak da ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

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