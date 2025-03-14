Türkiye, ABD ile 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaştı

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ABD'de kuş gribinden kaynaklı yumurta krizi büyüyor.

Ülkede az üretildiği için değerlenen yumurta fiyatları artıyor.

ABD yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden ABD'ye yumurta ihracatı yapmalarını talep etti.

YUMURTA TALEBİ GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİTLERİ İLE AYNI ZAMANA DENK GELDİ

ABD Tarım Bakanlığı'nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Trump ayrıca Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ABD'ye devretmemesi halinde Danimarka'ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

ABD, YUMURTA ÜRETEN ÜLKELERE MEKTUP GÖNDERDİ

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor.

ABD, DANİMARKA'DAN YUMURTA SAYISINI BİLDİRMESİNİ İSTEDİ

Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta ise ABD'ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi.

DANİMARKA OLUMSUZ YANIT VERDİ

Danimarkalı kurum, bu talebi inceleyeceğini fakat Avrupa'da yumurta üretim fazlası olmadığını, bilakis artan tüketim ve kuş gribi salgınından ötürü dünya genelinde yumurta arz açığı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, ABD İLE 15 BİN TON YUMURTA İHRACATI İÇİN ANLAŞTI

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın temmuza kadar süreceğini söyledi..