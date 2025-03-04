Türkiye, akreditasyon alanında beş sıra birden yükseldi

AA

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı'nın (UNIDO), ülkelerin anlaşmaları ve uluslararası tanınırlığa sahip akreditasyon kapsamlarını bir raporla değerlendirdi.

Türkiye, akreditasyon alanında önemli bir başarıya imza attı.

UNIDO tarafından yayımlanan "2024 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma için Kalite Altyapısı Endeksi Raporu"nda Türkiye, akreditasyon alanında bir yılda beş sıra yükselerek, 100 tam puanla zirvedeki ülkeler arasında yer aldı.

TÜRKİYE 100 TAM PUAN ALDI

Türkiye, bir yılda beş sıra birden yükselerek 155 ülke arasında 100 tam puanla zirveye yerleşti ve akreditasyon alanındaki küresel liderler arasında yerini aldı.

rapor, Türk Akreditasyon Kurumu'nun (TÜRKAK) evrensel kabul görmüş akreditasyon sistemleriyle tam uyum içinde çalıştığını ortaya koydu.

TÜRKİYE, DÜNYA DEVLERİYLE AYNI ZİRVEYİ PAYLAŞTI

ABD, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi dünyanın en büyük ekonomileriyle zirveyi paylaşan Türkiye, sürdürülebilir ve rekabetçi ekonomi yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

BİR BAŞKA BAŞLIKTA 14. OLDU

Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, politika geliştirme ve akreditasyon alanlarının değerlendirildiği raporda Türkiye, genel sıralamada da iki sıra yükselerek 14'üncü oldu.

"TÜRK ÜRÜNLERİ KÜRESEL PAZARDA ETKİN"

Türk ürün ve hizmetlerinin küresel pazardaki etkinliği artırılıyor. TÜRKAK, 2 bin 115 farklı teknik uzmanlık alanında ve 133 bin 611 kapsamda sağladığı akreditasyon hizmetiyle uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor.

UNIDO QI4SD RAPORU

Raporda, ülkelerin "kalite altyapı" sistemlerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için nasıl katkı sağladıklarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulunuluyor.

Ülkelerin kalite altyapı hazırlıkları 5 ana boyutta incelenirken, rapordaki veriler, geniş bir yelpazedeki paydaşlardan elde edilen metodolojik bilgiler ve geri bildirimlerin yanı sıra Uluslararası Kalite Altyapısı Ağı (INETQI) organizasyonlarıyla yapılan ikili görüşmeler ve UNIDO anketlerinden derleniyor.

Tespit edilen bulgular bir ülkenin kalite altyapı sistemiyle ekonomik ölçekleri arasında korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.