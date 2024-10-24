Türkiye arıcılıkta bal üretimi ve arı sayısı ile dünyada ikinci

AA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, dünyadaki çam balının üretimine Türkiye'nin katkısına dair açıklamalarda bulundu.

Ordu Arıcılar Birliği öncülüğünde Altınordu ilçesinde düzenlenen, "Ordu Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı"nın açılışında konuşan Şahin, Türk arıcılığının hem bal üretimi hem de arı sayısı ile dünyada ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Şahin, dünyadaki çam balının yüzde 92'sinin Türkiye'de üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

Özellikle çam balında dünyada tek ülkeyiz. Dünyada çam balının yüzde 92'sini biz üretiyoruz. Yaklaşık 40 yıldır çam balını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz çam balının yıllık 15-20 bin tonunu dış ülkelere satıyoruz.

PETEK BAL İHRACATI

Gerek Balkan ülkelerine gerekse de Arap ülkelerine petek bal ihraç ediyoruz. Son yıllarda 6-7 bin tonlara varan petek bal ihracatımız var. Türkiye, bal cenneti. Biz ithal eden değil, ihraç eden bir konumdayız.

TÜKETİCİLERE TAVSİYE

Şahin, tüketicilere güvenilir yerlerden bal satın almaları çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

Biz, birliklerimiz tarafından üretilen etiketli ve markalı balların sonuna kadar arkasındayız. Şu anda 34 birliğimiz bal üretiyor ve satıyor. Tüketicilerimiz güvenilir ballara buralardan ulaşabilirler.

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