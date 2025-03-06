Türkiye-Azerbaycan ekonomik iş birliği görüşmesi

AA

Dün Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı açılışında, Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov vanaları birlikte çevirerek doğalgaz akışını başlatmıştı.

Açılış törenini ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINI VE FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİK"

Bakan Mehmet Şimşek ile birlikte Cabbarov ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ziyareti kapsamında ülkemizde bulunan Cabbarov ile görüşmemizde, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunu, yeni iş birliği alanlarını ve fırsatları değerlendirdik." ifadesine yer verdi.

IĞDIR-NAHÇIVAN DOĞALGAZ BORU HATTI

Köklü bir bağa sahip olan iki ülkenin, açılan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile stratejik ilişkilerinde yeni bir adım attığını vurgulayan Bolat, bu gelişmenin Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağları ve bağlantıyı daha da güçlendireceğini kaydetti.