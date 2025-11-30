Türkiye, BAE turistlerin yeni gözdesi: Turizm trafiği yüzde 50 artış gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlarının turizmde Türkiye ilgisi giderek artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Ankara'da "Al Bait Al Emarati - Birleşik Arap Emirlikleri Evi-Kültür Buluşması"nın açılışının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

GEÇEN YIL 1,2 MİLYON TURİST GELDİ

Zahiri, BAE ve Türkiye arasındaki turizm trafiğinin 2019'dan bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü belirterek, geçen yıl Türkiye'yi 1,2 milyon BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi.

"Al Bait Al Emarati - Birleşik Arap Emirlikleri Evi-Kültür Buluşması"nın 10 binden fazla ziyaretçiyi çekmesi beklenirken; yeni kültürel, yaratıcı ve turizm yollarının oluşturmasının beklendiğini dile getiren Zahiri, "Ayrıca, bu etkinlikler 2020-2024 yıllarında ticaretin yüzde 87 artmasını sağlayan ikili ilişkileri destekliyor ve bu ivmenin halklar arası etkileşimi güçlendirerek pekiştirilmesine yardımcı oluyor." dedi.

BAE'deki doğal miras, el sanatları, gastronomi ve kültür varlıklarına da değinen Zahiri, şu ifadeleri kullandı:

BAE ve Türkiye arasındaki turizm trafiği, 2019'dan bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdü. Geçen yıl Türkiye'yi 1,2 milyon BAE ve Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşı ziyaret etti. 250 binden fazla Türk turist de BAE'ye gitti. Kültürel programlar, destinasyonlara ve mirasa olan ilgiyi artırarak bu akışın derinleşmesine yardımcı oluyor. İki ülkeyi birbirine bağlayan haftalık 200'den fazla uçuşla Emirlik Evi gibi etkinlikler, yeni turizm rotalarını, ortak pazarlama kampanyalarını ve turizm kurulları ile hava yolları arasında çapraz tanıtımları destekliyor. Ayrıca festival değişimlerini ve kültürel turizm ortaklıklarını da teşvik ediyor.

DIŞ TİCARET ANLAŞMALARI

Zahiri, iki ülke arasındaki dış ticaret alanında yaşanan gelişmelere de dikkati çekerek, BAE Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024'teki 39,13 milyar dolarlık petrol dışı işlem hacminin yıllık yüzde 7,61 arttığını dile getirdi.

BAE'nin Türkiye'den ithalatının yüzde 10 artışla 19,42 milyar dolara, ihracatının yüzde 14,4 artarak 14,77 milyar dolara ulaştığını bildiren Zahiri, "50 milyar dolarlık orta vadeli ticaret hedefine ulaşmak için Türkiye ve BAE'nin, mevcut ticaretin yüzde 60'ından fazlasını oluşturan lojistik, tarım teknolojisi, yenilenebilir enerji, imalat ve dijital ticaret sektörlerinde entegrasyonu derinleştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

KİK ÜLKELERİ

25 Mayıs 1981 tarihinde kurulan kurul Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşuyor.