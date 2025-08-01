Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında ilk sıralarda

Türkiye'nin, Norveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan canlı balık taşıma gemisi ihracatında önemli bir ağırlığı var.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türkiye'nin balıkçı gemisi üreten tersanelerinin başarıları sonucu son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında dünya şampiyonu olduğunu bildirdi.

Seven, Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatındaki yükselen performansına dikkati çekerek, 2022'de 1 milyar 453 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 940 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar ve 2025 yılının temmuz ayı itibarıyla 1 milyar 170 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

SADECE TEMMUZUN İLK HAFTASINDA 210 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Sadece temmuzun ilk haftasında 210 milyon dolarlık gemi, yat ve malzemelerinin ihracatının yapıldığına dikkati çeken Seven, "Yıl başından, 7-8 Temmuz tarihine kadar geçen sürede ise 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani yılın ilk 6 ayında geçen yılın ihracatının şuan yaklaşık 40-50 milyon dolar üzerindeyiz." dedi.

DÜNYADA 12-13'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatında dünyada 12-13'üncü sırada olduğunu hatırlatan Seven, yat ihracatında ise ilk 10 içerisinde yer almanın sevindirici olduğunu aktardı.

Seven, dünyada en başarılı Türk gemi modelleri arasında özel maksatlı özel yapım gemilerin yer aldığını, bu gemilerin feribotlar, balıkçı gemileri, fabrika balıkçı gemileri, canlı balık taşıma gemileri, yengeç yakalama gemileri, römorkörler, platform destek gemileri, rüzgar enerjisi destek gemisi gibi özel maksatlı gemi türlerinden oluştuğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ TERSANELER

Seven, Türkiye'de yeni gemi inşası ve ihracatının ağırlıklı olmak üzere Yalova Altınova bölgesi ve Tuzla Tersaneler bölgesinden gerçekleştirildiğini ve Türkiye genelinde pek çok tersane olduğunu anlattı.

"RÖMORK YAPIMINDA İLK 3'TEYİZ"

Cem Seven, sözlerini şöyle tamamladı: